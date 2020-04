Coronavirus: Mattarella, 'grazie per impegno straordinario da Forze Polizia'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha determinato un impegno straordinario delle Forze di Polizia, chiamate a vigilare sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle necessarie attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo della Polizia, Franco Gabrielli, in occasione del 168/mo anniversario della nascita del Corpo.

"La vocazione alla prossimità e all’impegno sociale, che rientra nel patrimonio professionale dell’amministrazione della Pubblica sicurezza, consente di cogliere tempestivamente -sottolinea ancora il Capo dello Stato- i bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive e coerenti con i valori costituzionali. Anche attraverso i singoli gesti di attenzione, che donne e uomini della Polizia di Stato compiono verso persone deboli o in difficoltà, si alimenta il senso di comunità, rafforzato dall’emergenza che impone solidarietà e unità di intenti".

"Nell’esprimere a tutti gli operatori della Polizia di Stato il ringraziamento dell’intero Paese per la preziosa opera svolta –con generosità e abnegazione – in questo difficile frangente, desidero in particolare -srive poi Mattarella- indirizzare un augurio di pronto ristabilimento a coloro che hanno contratto il virus e ai loro familiari".