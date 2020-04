Coronavirus: Boldrini, 'sì a celebrazione 25 aprile su social media'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Aderisco all’appello di Carlin Petrini e di altre importanti personalità per celebrare, quest’anno sui social media, il 25 aprile. Così come ho trovato giusto aver lanciato una raccolta fondi a sostegno dei più bisognosi. La più significativa Festa nazionale del nostro Paese non può essere ignorata pur nella consapevolezza che stiamo vivendo un momento difficile. Dunque nel rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate dal governo, l’idea della 'piazza digitale' può risultare vincente". Lo sottolinea Laura Boldrini, deputata del Pd.

"Mi auguro -aggiunge- che anche quest'anno, nel momento più difficile in cui è necessario resistere, saremo in tanti e tante a celebrare il giorno della liberazione dal nazifascismo e l'affermarsi della democrazia nel nostro Paese”.