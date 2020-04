Coronavirus: #InsiemeACasa, un progetto per dare 'colore' alle giornate

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Aiutare i genitori a rendere speciali i momenti passati insieme ai più piccoli in queste difficili settimane. E' l'obiettivo del progetto #InsiemeACasa sviluppato da Kinder per contribuire in maniera propositiva alla costruzione di questa nuova quotidianità.

Nasce così un vero e proprio format, che trae ispirazione dall’arcobaleno, simbolo di positività e speranza, con diverse tipologie di contenuti: a ciascun colore corrisponde una precisa area tematica di attività da svolgere con i bimbi, dal rosso associato alle idee per stimolare la creatività fino all’azzurro per i consigli per l’attività motoria.

Sono sei in totale le categorie individuate: rosso - Creiamo: consigli e tutorial per piccoli lavoretti creativi; giallo - Balliamo: tutorial di ballo da fare in famiglia e ideali anche per imparare l’inglese; arancione - Condividiamo: ricette e idee per passare il tempo insieme e conoscersi meglio; blu - Giochiamo: proposte di giochi tematici; verde - Scopriamo: attività di edutainment, piccoli esperimenti e tante cose da imparare divertendosi; azzurro - Muoviamoci: tutorial con esercizi per stimolare il movimento in casa.

Collaboreranno alla realizzazione di questi contenuti anche gli ambassador di Kinder Joy of Moving, Massimiliano Rosolino e Valerio Aspromonte: i due sportivi realizzeranno, con l’aiuto dei propri figli, alcuni semplici tutorial per allenarsi divertendosi tra le mura domestiche.

Sui canali social Facebook e Instagram si alterneranno post dedicati alle diverse sezioni, con l’invito a visionare i tutorial in versione completa attraverso la playlist #InsiemeACasa su Youtube. Nelle prime due settimane i contenuti condivisi sulle piattaforme Fb e Ig hanno già raggiunto oltre 8 milioni e mezzo di contatti ed 1 milione e mezzo di interazioni.