Coronavirus: Castaldo su Die Welt, 'Berlino introduca reato associazione mafiosa'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Le accuse vergognose rivolte al nostro Paese dal quotidiano tedesco Die Welt ci indignano, non solo perché è profondamente sbagliato additare un intero Paese indiscriminatamente come mafioso, ma anche perché il giornale omette di menzionare le carenze della legislazione tedesca, purtroppo particolarmente attraente per le attività di riciclaggio della criminalità organizzata”. Così il vicepresidente del Parlamento Europeo ed europarlamentare M5S Fabio Massimo Castaldo, risponde alle accuse rivolte all’Italia dal quotidiano tedesco Die Welt.

“Perché non svolgono un’inchiesta giornalistica sull’opacità del segreto bancario tedesco e su tutte le falle normative e regolamentari che consentono alla Germania di avere un sistema tristemente noto per essere massicciamente utilizzato dalle mafie per riciclare il denaro? -chiede Castaldo - Perché non spiegano che in Germania non esiste limite al contante e una normativa simile a quella italiana, che è la più dura al mondo?”.