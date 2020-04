Coronavirus: Presidente Corte appello Palermo, 'noi magistrati ne usciremo segnati'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Come tutti quanti, anche noi magistrati usciremo negativamente segnati da questa esperienza". Lo ha detto il Presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca in videoconferenza con un gruppo di giornalisti. "Siamo tutti segnati dalle notizie tragiche che quotidianamente arrivano dal Covid-19 - dice Frasca - Dal punto di vista giudiziario sarà una ulteriore occasione per cominciare a prevedere anche l'imprevedibile".