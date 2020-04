Saipem: selezionata per realizzazione ferrovia di collegamento in Egitto (2)

(Adnkronos) - Il progetto di ripristino e sviluppo della ferrovia fa parte di un piano di sviluppo più ampio per la valorizzazione dell’Altopiano di Abu Tartour, che si trova nel Governatorato New Valley, nel sud-ovest del Paese dove si trova uno dei giacimenti minerari di fosfato principali dell’Egitto, uno dei più grandi al Mondo.

La linea ferroviaria si configura come infrastruttura essenziale sia per il trasporto delle merci che per lo sviluppo turistico dell’intera regione.

Dal nuovo complesso produttivo di acido fosforico ad Abu Tartour, infatti, le merci destinate all’esportazioni raggiungeranno il Mar Rosso grazie alla ferrovia. Inoltre, lungo la linea ferroviaria a Qena, a est del fiume Nilo, è prevista la realizzazione di una stazione intermodale all'avanguardia per consentire il cambio della modalità di trasporto dalla ferrovia al camion e viceversa. Infine, è prevista l’istituzione del trasporto passeggeri tra le località turistiche da Assuan-Luxor e Safaga-Hurgada.