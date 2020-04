Coronavirus: terminata riunione Conte-Di Maio-Gualtieri, si aggiorna domani**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - E' terminata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i due ministri Roberto Gualtieri e Luigi Di Maio. I tre si riaggiorneranno domani in mattinata, prima dell'Eurogruppo che doveva tenersi oggi ma che, per la mancanza di un'intesa, è slittato a domani. Nell'incontro si è ribadita la linea 'dura' dell'Italia, ovvero no al Mes e sì ai Coronavirus. "L'Italia non arretra di un millimetro", hanno convenuto Conte e i ministri, prima di darsi appuntamento a domani mattina. Sulle incomprensioni che hanno animato il governo nei giorni scorsi sul dl liquidità alle imprese -in particolare tra Farnesina e Viale XX Settembre sul ruolo di Sace - "tutto risolto", assicurano fonti di governo.