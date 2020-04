Coronavirus: Gallera, 'pressione su ospedali solo colpa gravi condizioni tanti pazienti' (2)

(Adnkronos) - Quanto alla lamentata carenza di protocolli di terapia sul territorio, "è sufficiente leggere la nota della Direzione generale Welfare del 3 aprile che, oltre a fornire indicazioni ai medici di medicina generale per l’assistenza dei pazienti Covid in collaborazione con le Usca, contiene specifiche disposizioni, nell’allegato 3, anche sui protocolli prescrivibili sul territorio dal Mmg/Pls. Tale nota consegue alla Dgr 2986 del 23 marzo 2020 che, come noto, delinea il ruolo fondamentale del medico medicina generale nella sorveglianza e nella presa in cura territoriale", conclude Gallera.