Coronavirus: Delrio, 'governo ascolti preoccupazioni comuni'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il governo ascolti preoccupazione di comuni e province. Con i bilanci in grave sofferenza gli enti locali non riusciranno a garantire i servizi pubblici essenziali ai cittadini già provati dai disagi e dalle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria". Lo sottolinea il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

"È decisivo che non se ne aggiungano altri, certo non per responsabilità degli amministratori ma per la riduzione della capacità fiscale. Insieme si trovi un'intesa che consenta di garantire questi servizi essenziali".