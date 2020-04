Coronavirus: rallenta contagio in Sicilia, Catania provincia più colpita con 560 casi

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Sono Palermo e Catania le province siciliane che fanno registrare il maggior numero di contagi da Coronavirus in sole 24 ore. Un incremento che resta, comunque, assai contenuto con 10 casi in più nel Palermitano rispetto a ieri (286 positivi) e 9 nel Catanese (560). La provincia etnea mantiene il triste primato del territorio più colpito in Sicilia con 54 vittime, 148 ricoverati e 32 guariti, mentre nel Palermitano i ricoverati sono 70, i guariti 31 e le vittime 12. Numeri in crescita anche nell’Ennese, dove i contagiati sono 279, sei in più rispetto a ieri (171 ricoverati, un guarito e 16 morti) e nel Siracusano, che conta 84 casi, quattro in più in 24 ore (44 ricoverati, 29 guariti e 9 morti. In provincia di Agrigento i positivi sono 110 (3 in più di ieri), mentre restano stabili il numero dei guariti (2) e dei morti (uno solo). Nessuno è ricoverato. In provincia di Ragusa l’incremento dei casi rispetto a ieri è pari a due con 49 positivi (9 ricoverati, 4 guariti e 3 morti), mentre in provincia di Caltanissetta i contagiati sono 94, uno in più di ieri (22 ricoverati, 5 guariti e 8 morti). Diminuiscono, invece, i casi nel Trapanese: sono 101 a fronte dei 105 di ieri con 20 ricoverati, nove guariti e quattro vittime.