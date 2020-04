Coronavirus: Calenda, 'su Europa governo italiano debole e retorico' (2)

(Adnkronos) - "L’azione del Governo italiano -prosegue Calenda- la trovo debole, sbagliata, esitante, retorica. È giusta sul piano internazionale e va sostenuta, cosa che noi abbiamo fatto per quello che siamo in grado di fare nel Parlamento Europeo e sui giornali tedeschi”.

E ancora “c’è infine un aspetto molto più sostanziale: se i Paesi europei aiutano ognuno per conto proprio e con schemi diversi aziende e cittadini, si creerà una difformità tra chi li può aiutare di più, per esempio la Germania, e chi li può aiutare di meno, per esempio noi. Questo divario si tradurrà alla fine in un rafforzamento delle differenze tra i vari Paesi i quali metteranno in discussione persino l’esistenza del mercato unico. Per questo è importante avere gli Eurobond perché mentre gli Eurobond sono fondi che vengono dati alla Commissione Europea per fare piani europei (gestiti dalla Commissione Europea), il MES è un prestito dato agli Stati, un credito privilegiato rispetto al debito pubblico".

"Cosa vuol dire? Che per definizione il debito pubblico diventa più rischioso e siccome partiamo da debiti pubblici di consistenza diversa, se l’Italia esce da questa crisi con un debito pubblico al 160%, il problema è che dopo sarà ipotecata la sua possibilità di stare dentro l’Unione Europa. È molto importante -conclude-che noi teniamo questa discussione sul piano della razionalità e non ci dividiamo un’altra volta in tribù che non hanno alcun senso”.