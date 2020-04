Aprire sito e-commerce? A portata di click

Roma, 8 aprile (Labitalia) - Nel giro di un mese, il lockdown causato dall'emergenza sanitaria in corso ha messo in difficoltà gli esercizi commerciali che hanno visto ridurre le loro attività e in molti casi, purtroppo, interromperle del tutto. L’esigenza di trovare canali alternativi al punto vendita fisico sta spingendo quindi molti esercenti verso i canali online, grazie alle nuove tecnologie sempre più innovative.

Con la conseguenza che oggi l’e-commerce diventa un’opportunità alla portata di tutti, non solo per le aziende più strutturate.

Anche il piccolo esercente oggi può infatti abilitare i pagamenti online sul proprio sito tramite la piattaforma XPay di Nexi, che permette di accettare pagamenti dai principali circuiti internazionali (tra cui Visa e Mastercard) e dai principali wallet (PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, AliPay e WeChat Pay).

E per chi non fosse dotato di un sito e-commerce? Per i commercianti che vogliono creare un sito e-commerce per la propria attività, Italianonline in partnership con Nexi, offre una piattaforma di e-commerce semplice e intuitiva per gestire il carrello del proprio sito web, gli ordini, i pagamenti online, le spedizione e tutti gli strumenti di marketing. Italianonline curerà ogni aspetto del sito: dalla progettazione alla realizzazione, all’ottimizzazione su Google, sui siti comparatori di prezzo e su Amazon, alla logistica, mentre la gestione dei pagamenti verrà implementata tramite la piattaforma XPay di Nexi.

Xpay è il sistema di accettazione pagamenti on line più diffuso in Italia, con più di 12mila esercenti che ogni giorno on line ne usano le piattaforme per il proprio e-commerce, con il massimo della sicurezza e accettando pagamenti da tutto il mondo sui principali circuiti internazionali.

Facilissima da integrare al sito dell'esercente con un efficace pulsante di checkout, con plug-in e supporto dedicato, XPay è multidevice, per accettare pagamenti da web e mobile, ed è dotata di un back office semplice e completo integrabile con i propri gestionali.

Ideale per l'e-commerce, perché permette di accettare pagamenti online, dei principali circuti internazionali, dai principali wallet e non solo, Xpay è multicanale e omnicanale ottimizzata su tutti i canali (e-commerce, transazioni da mobile, pagamenti ricorrenti, pagamenti in un click - un tap), integrabile con il social commerce.

Tra le soluzioni offerte da XPay ad esempio XPay Easy è ideale per la gestione dei pagamenti e-commerce, per chi vuole affacciarsi al mondo delle vendite online con la soluzione chiavi in mano, adottando una soluzione che semplifichi il business disponendo allo stesso tempo di un prodotto completo ma facile da utilizzare e conveniente.