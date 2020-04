Coronavirus: Boccia a Caparini, 'su rimborsi polemica senza senso'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L’assessore lombardo Caparini, anche in qualità di coordinatore degli assessori regionali al Bilancio, pur dicendo di non volerlo fare, ha voluto aprire una polemica senza senso sul tema dei rimborsi dei fondi anticipati dalla Regione Lombardia e dalle altre Regioni nella stessa condizione. I rimborsi saranno erogati e non c’è stata alcuna comunicazione in senso contrario". Lo sottolinea il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a margine della Conferenza Stato Regioni.

"Quello che la Protezione Civile attende da tutte le Regioni è la rendicontazione delle spese effettuate, mai pervenute. Sugli acquisti effettuati non può essere fatta confusione: lo Stato garantisce gli strumenti che servono ad affrontare l’emergenza medica e continuerà a farlo secondo le necessità richieste. Deve però essere del tutto trasparente a ogni livello quali sono le spese effettuate e da chi sono sostenute, senza furbizie o comunicazioni fuorvianti e men che meno polemiche utili solo alla propaganda".

"Lo strumento necessario per garantire trasparenza è la pubblicazione sul sito della Protezione Civile di tutte le spese sostenute dallo Stato a sostegno delle Regioni. Anche perché è giusto che ogni Regione sia a conoscenza dell’insieme dei finanziamenti erogati. Sulle procedure per usufruire dei fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile, il commissario Domenico Arcuri ha offerto tutti i necessari chiarimenti nel corso della conferenza Stato-Regioni".