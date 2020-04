Coronavirus: Iv, ''carta famiglia' estesa a chi ha almeno un figlio, no limiti reddito'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Grazie ad un nostro emendamento al Cura Italia la 'Carta Famiglia', che prevede sconti per l'acquisto di beni e servizi vari, è stata estesa a chi ha almeno un figlio su tutto il territorio nazionale e senza limiti di reddito". Lo sottolineano i senatori di Italia Viva, Donatella Conzatti ed Eugenio Comincini, firmatari del sub emendamento per l'estensione della Carta Famiglia inserito nel decreto Cura Italia.

"Inizialmente era prevista soltanto per le famiglie con tre figli e solo per le zone rosse: abbiamo ritenuto giusto ampliare la platea a livello nazionale ed estendere la misura per rispondere alle crescenti necessità di tutte le famiglie. Le risorse aggiuntive per coprire questa misura saranno prese dal fondo per le politiche della famiglia (legge 248/2006)".