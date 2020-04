Femminicidio: Valente, 'da Cassazione sentenza storica'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Oggi dalla Cassazione arriva una sentenza storica e un’ottima notizia. Per i figli di Marianna Manduca, uccisa dal marito denunciato per 12 volte, si apre la speranza di non restituire i 259mila euro che avevano ricevuto per la mancata tutela della madre dallo Stato”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio.