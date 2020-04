Ponte Crollato: Bergamini, 'dal 2013 allarmi caduti nel vuoto'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "La notizia del crollo del ponte ad Albiano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, è gravissima. I primi allarmi sulle condizioni relative alla stabilità dell’infrastruttura risalgono addirittura al 2013, ma caddero nel vuoto. Probabilmente perché un’eventuale chiusura del ponte avrebbe compromesso la viabilità locale con ricadute economiche importanti su tutto il territorio". Lo afferma Deborah Bergamini, vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera e responsabile Trasporti, Tlc e poste di Forza Italia.

"Inoltre, proprio in un recente controllo, l’Anas -aggiunge- avrebbe escluso l’ipotesi di rischi strutturali per il ponte. A tale proposito, chiederemo con la massima fermezza tutte le informazioni necessarie per accertare eventuali responsabilità. Fortunatamente il lockdown per il Coronavirus ha evitato una strage. Si usi questo periodo di emergenza, vista la diminuzione del traffico nelle strade, per controllare la nostra rete infrastrutturale, e ripristinare le condizioni di sicurezza per i cittadini laddove ce n’è urgente bisogno".