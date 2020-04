Coronavirus: Russo (Fi), 'no colpo spugna per risarcimenti ad operatori sanitari'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Il governo e la Protezione civile non pensino di utilizzare i pochi spiccioli del fondo per i familiari dei medici caduti per combattere il Covid 19 come la foglia di fico per coprire il colpo di spugna che si paventa ed impedire al personale sanitario di adire le vie legali per ottenere giustizia e risarcimenti”. Lo afferma Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

“Un governo che si peritasse di proporre una azione simile -aggiunge- si macchierebbe le mani del sangue di quei medici caduti per il coronavirus. Per i risarcimenti e gli accertamenti delle responsabilità civili e penali ci sono le aule dei tribunali queste sceneggiate non servono di certo a tutelare chi in queste settimane sta rischiando la propria vita e spessissimo l’ha persa”.

“Borrelli ed il governo pensino a fare ciò di cui c’è effettivamente bisogno: mascherine e dispositivi di protezione individuale. Se le dotazioni, quelle vere però, fossero state disponibili, oggi non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di mettere in scena l’ennesimo show mediatico e propagandistico. Ai medici ed ai loro familiari pensa la nostra cassa, l’Enpam e l’Onaosi, il governo -conclude Russo- non creda di togliere ai familiari di quei medici caduti per le incapacità organizzative e gestionali il diritto di sapere perché son morti ed il conseguente risarcimento".