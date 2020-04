Coronavirus: Lega, 'su didattica in Rai atti concreti, Iv ora voti nostra risoluzione

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Anzaldi non sa o fa finta di non sapere che Lega è abituata da sempre a rispondere con i fatti e non tanto a parole. E la nostra risoluzione presentata in vigilanza Rai in cui chiediamo che la Tv di Stato metta a disposizione un canale dedicato alla didattica per le migliaia di studenti che proseguiranno gli studi da casa ne è la prova". Cosi' i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, Paolo Tiramani, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio, Simona Pergreffi e Umberto Fusco.

"Anzaldi vedrà che la proposta di Matteo Salvini e della Lega è concreta e prevede una serie di iniziative volte a fornire uno strumento essenziale ai tanti studenti che non hanno la possibilità di seguire le lezioni tramite Pc. A questo punto ad Anzaldi e a Iv non resta che votare la nostra risoluzione”.