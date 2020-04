Coronavirus: Consiglio Stato, 'vizi legittimità su ordinanza sindaco Messina'

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "Sussistono i vizi di legittimità, per diretta violazione della normativa statale speciale, come denunciati sia dal Ministero dell’interno, sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche e tra l’altro perché l'ordinanza in esame viola i limiti di oggetto cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con “incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”, quali il transito e lo stesso trasporto di merci sullo stretto di Messina, in violazione del divieto sancito, e perché non adduce adeguatamente quelle “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso” che sole avrebbero potuto legittimare l’adozione". E'quanto scrive il Consiglio di Stato nella delibera che annulla l'ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che vietava il passaggio di persone dallo Stretto fi Messina senza richiesta di autorizzazione "48 ore prima".