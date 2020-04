Coronavirus: Caparini, 'Protezione civile dà numeri su distribuzione presidi'

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "Senza polemica chiarendo come sono state impiegate le risorse regionali ribadisco che i dati ufficiali di ciò che abbiamo acquistato direttamente, che ci hanno donato ovvero che ci ha trasferito la Protezione civile nazionale sono quelli pubblicati sul sito di Regione. Sono cifre che corrispondono al materiale transitato dal magazzino o in attesa di essere distribuito. Al momento quelli resi pubblici dalla Protezione civile sembrano i numeri del lotto". L'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, torna sul tema aiuti e presidi sanitari distribuiti dalla Protezione civile nazionale alla Lombardia per l'emergenza coronavirus.

Ieri Caparini aveva messo in evidenza che i 400 milioni anticipati dalla Regione, stando a quanto appreso dal Dipartimento Protezione civile, non sarebbero stati rimborsati come invece inizialmente comunicato. "I dati sono aggiornati settimanalmente, sempre indicando ciò che è stato consegnato ed è pronto all'uso. Abbiamo inoltre deciso di suddividere il computo delle mascherine per uso medico sanitario da quelle che stiamo distribuendo ai lombardi in modo tale da aumentare la trasparenza. Anche in questo sono convinto che faremo un buon servizio alla Protezione civile nazionale in quanto potrà migliorare il suo sistema di caricamento dei dati", conclude. L'assessore fornisce alcuni esempi dal sito della Protezione civile relativi alla distribuzione nazionale, mostrando gli screenshot.