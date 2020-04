Coronavirus: A. Benetton, 'dl passaggio obbligatorio, nuova normalità sarà diversa'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il dl liquidità e gli altri passaggi fatti dal governo e dai governi anche a livello europeo sono passaggi obbligatori. Non c'è un'alternativa". Ad affermarlo in una diretta su 'Instagram' del Sole 24 Ore è Alessandro Benetton, il presidente di 21 Invest e presidente Fondazione Cortina 2021. "Le misure per far fronte all'emergenza coronavirus sono essenziali per creare una situazione di mantenimento delle nostre comptenze industriali. Ma non sono ancora sufficienti. Queste risorse ci permettono di traguardarci verso una nuova normalità che sarà diversa" rispetto al passato. Le imprese, rileva Benetton, "chiedono e i governi devono sostenerle ma le aziende devono anche avere coscienza che il mondo sarà diverso. Dopo la messa in sicurezza che è essenziale nell'utilizzo delle risorse le aziende devono tenere conto che il mondo di domani sarà diverso da quello di prima. Le risorse devono anche essere canalizzate al cambiamento".