Mafia: Ingroia, 'Contrada condannato per fatti gravissimi, incomprensibile maxi risarcimento' (2)

(Adnkronos) - "Fatti gravissimi, incontestabili perché accertati in tre gradi di giudizio, di favori a Cosa Nostra e a boss mafiosi di primissimo livello, favoriti nella loro latitanza - aggiunge ancora Antonio Ingroia - Poi c’è stata una sentenza Cedu su una questione di diritto, peraltro discutibile perché frutto di un palese fraintendimento interpretativo della fattispecie del concorso esterno, ma che comunque non ha in alcun modo intaccato l’accertamento di quei fatti gravissimi".

"E per effetto della sentenza Cedu la Cassazione ha dichiarato ineseguibile la pena senza intaccare la condanna definitiva per quei fatti ma solo gli aspetti esecutivi della pena. In esecuzione di quella sentenza della Cassazione ora viene deciso questo risarcimento che nulla però toglie alla condanna definitiva", conclude.