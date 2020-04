Coronavirus: Crimi, 'su Nembro e Alzano poteva intervenire Lombardia'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Dopo due-tre giorni dal governo è stata individuata come zona rossa tutta la Lombardia. Di fronte alla situazione" di Nembro ed Alzano "il governo ha addirittura ampliato e allargato a tutta la Lombardia le massime misure restrittive che potevano essere applicate. Se in quel momento c'era un'emergenza immediata ed attuare delle misure straordinarie, come hanno fatto le altre Regioni, poteva farlo benissimo la Regione". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ospite ad 'Agorà' su Raitre.

"Il governo -ha aggiunto- quando deve prendere delle decisioni agisce e reagisce anche in funzione delle informazioni che vengono date dalle stesse Regioni. La settimana successiva il governo stava emanando il Dpcm restrittivo su tutta Italia ed un'ora prima di emanare quel provvedimento, informato di quella intenzione, il presidente Fontana in un'ora ha emanato un'ordinanza restrittiva sulla Lombardia, molto più restrittiva, uguale a quella che ha emanato il governo, dimostrando che non ha aspettato il governo. Quindi anche in quella situazione anche loro erano perplessi un attimo sulla necessità o meno di farlo".

"In questo caso -ha concluso Crimi- non c'è da cercare responsabilità su chi ha fatto o non ha fatto qualcosa. Oggi, alla luce di quello che è successo, sicuramente è più facile dire si sarebbe dovuto fare o meno, per cui non voglio alzare un'accusa verso Regione Lombardia. Penso che alla fine bisognerà fare i conti con tutto quello che è successo ed evitare che in futuro si registrino nuove situazioni di questo tipo".