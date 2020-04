Coronavirus: Fontana, 'Ue batta un colpo, ogni tanto mi chiedo se esiste'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "Ogni tanto mi chiedo cosa sia l'Europa, mi chiedo se ci sia effettivamente, perché nei momenti che contano l'Europa non c'è mai e quando interviene lo fa per crearci dei problemi. Sarebbe opportuno per dimostrare la sua esistenza che battesse un colpo, non possiamo continuare a doverci difendere dal coronavirus e anche dall'Europa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia.