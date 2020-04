Coronavirus: il testo della lettera inviata da Fico e presidenti Parlamenti Ue ad autorità Europa (4)

(Adnkronos) - "Oltre ad assicurare la stabilità essenziale all’Unione economica e monetaria dell’Unione e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, dobbiamo dimostrare che l’Unione europea, insieme a tutti i suoi Stati membri, è impegnata a dare, in una fase così difficile, una risposta concreta e tempestiva alle aspettative e ai bisogni delle persone, a non lasciare nessuno indietro, a disegnare un futuro comune".

"Inoltre, è di fondamentale importanza sviluppare una sovranità industriale europea, specialmente per produrre beni e materiali essenziali nel settore della salute pubblica e coordinare tutti gli Stati membri al fine di garantire meccanismi di solidarietà per affrontare future pandemie. Dovrebbe essere avviato un dialogo franco con i Paesi extra-Ue per promuovere la sicurezza alimentare e elevati standard di igiene, come quelli adottati all’interno dell’Unione europea, al fine di prevenire l’emergenza e la diffusione di nuove pandemie.

"Nel confronto che su questi temi si sta svolgendo è essenziale che siano coinvolti i Parlamenti quale istituzioni rappresentative, espressione più alta della democrazia e delle istanze delle nostre popolazioni. Le nostre assemblee stanno contribuendo, nei rispettivi ordinamenti costituzionali e in conformità con i propri regolamenti parlamentari, alla adozione di misure straordinarie per il contenimento della pandemia, per il rafforzamento dei sistemi sanitari, per la salvaguardia della produzione e della distribuzione di beni e servizi essenziali e per limitare gli effetti negativi sull’economia e l’occupazione".