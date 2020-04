Coronavirus: in Lombardia +791 positivi, in terapia intensiva -38

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Il totale dei positivi in Lombardia è aumentato oggi di 791 casi di coronavirus per un totale di 52.325 positivi. I tamponi processati oggi sono stati 4.342. Spicca il dato sulle terapie intensive, più libere di 38 posti dopo che ieri c'era stato un aumento di 26 degenze. Si tratta del dato migliore da inizio crisi.

I dimessi e in isolamento domiciliare sono 29.703 (+628), di cui 14.498 (+635) con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 15.2050 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale.

Sia in provincia di Bergamo che in provincia di Brescia il contagio rallenta: nel primo caso ci sono +53 positivi in più (ieri +103) mentre a Brescia sono +117 (ieri +137).