Coronavirus: Unicredit, 'chiusura Salemi? Salute dipendenti nostra priorità'

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - “La salute e il benessere dei dipendenti e dei clienti sono la priorità assoluta di UniCredit". E' quanto dice l'istituto di credito dopo la chiusura della filiale di Salemi, diventata 'zona rossa'. "UniCredit ha adottato azioni decise per garantire la copertura del servizio a livello nazionale per i propri clienti, tutelando allo stesso tempo la loro salute e quella dei propri dipendenti - si legge in una nota - In Italia meno del 30% delle filiali resta aperto, con team di personale in numero ridotto, garantendo una copertura su base regionale".

"Le filiali in questione rimarranno aperte solo la mattina, a giorni alterni e si potrà accedere per appuntamento solo per servizi pre-concordati. La banca assicura ai propri clienti la possibilità di accedere a tutti i servizi attraverso i canali remoti, quali: Internet Banking, App UniCredit Mobile Banking e Contact Center Telefonico - dice ancora la banca - Nell’interesse della salute e della sicurezza di tutti, la banca incoraggia vivamente i clienti ad utilizzare tali canali remoti di accesso. L’elenco delle agenzie che resteranno aperte è disponibile sul sito www.unicredit.it ed è costantemente aggiornato".

"A Salemi la filiale è stata chiusa temporaneamente per le ragioni sopraesposte mentre l’ATM è regolarmente funzionante - aggiunge Unicredit - Il Gruppo UniCredit continuerà a monitorare attivamente la situazione, ad agire nel miglior interesse di tutti e a fare la cosa giusta nei confronti di tutti i suoi stakeholder”.