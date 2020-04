Coronavirus: commissione inchiesta Regione Lombardia su Rsa**

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - La Lombardia istituirà una commissione di inchiesta oltre che per il Pio Albergo Trivulzio anche su tutte le Rsa regionali, "per andare ad accertare la reale situazione" e quanto accaduto in questi giorni durante l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, a Milano. Sarà una sorta di "audit interno" con particolare attenzione "a chi ha accolto pazienti Covid positivi", ha spiegato poi l'assessore Giulio Gallera.