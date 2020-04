Coronavirus: Satispay e Soldo per erogazioni buoni spesa Comune Milano

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Satispay è stata scelta dal Comune di Milano come una delle due modalità di erogazione dei buoni spesa legati al coronavirus tra cui i beneficiari potranno scegliere al momento della compilazione della richiesta. L'altra è la carta prepagata con la piattaforma Soldo, fruibile nel circuito Mastercard. In questo caso, una volta compilata la graduatoria, i beneficiari del contributo verranno contattati dagli uffici comunali per la consegna della carta.

Con l'utilizzo dell’applicazione Satispay, invece, il beneficiario potrà vedersi ricaricata la somma del buono sul suo smartphone e spenderlo negli oltre 300 punti vendita alimentari, supermercati e piccoli esercenti, che aderiscono al circuito, il cui elenco verrà pubblicato sul sito del Comune, oltre ad essere visibile sulla stessa app.

Sia Soldo che Satispay hanno offerto la disponibilità delle proprie piattaforme a costo zero per il Comune.