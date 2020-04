Coronavirus: Battelli, 'Ue può superare crisi solo restando insieme' (2)

(Adnkronos) - "Misure -aggiunge- che anche i Parlamenti nazionali, impegnati nell'adozione di misure straordinarie per far fronte alla crisi sanitaria ed economica, possono contribuire a definire a livello europeo. Dobbiamo infatti essere consapevoli del fatto che per affrontare questa situazione non basterà una sola soluzione. Ecco perché dall'Eurogruppo mi aspetto ricette innovative, rapide, scevre da preconcetti e lungimiranti. Oggi siamo all'anno zero: se l'Unione europea permetterà alla crisi di fagocitare i Paesi europei lasciandoli soli, stravolti e stremati non ci sarà alcun futuro né per i Paesi deboli né per quelli fin qui considerati più forti. La crisi si supera insieme. Solo così ne usciremo oggi, solo così saremo più forti domani".