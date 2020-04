Coronavirus: Fratoianni a Iv, 'no a voucher in agricoltura, così aumenta lavoro nero'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Mi riesce difficile comprendere la ragione per cui Italia Viva intenda reintrodurre i #voucher in #agricoltura. Uno strumento che negli anni ha alimentato lavoro nero, lavoro grigio e caporalato. Sempre il vecchio vizio di far pagare la crisi ai più deboli". Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.