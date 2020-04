Coronavirus: Meloni, 'Fdi raccoglie allarme agenzie viaggi'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia raccoglie l'allarme lanciato dalle agenzie di viaggi: servono misure adeguate per sostenere il settore turistico, che da solo rappresenta il 13% del nostro PIL e sarà fondamentale per far ripartire l'Italia dopo l’emergenza. #ilturismosostienelitalia". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.