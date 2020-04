Mafia: Laboccetta, 'finalmente risarcito Contrada, a quando Dell'Utri?'

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - “Ciò che oggi vale per Bruno Contrada, un giorno, speriamo presto, dovrà valere per Marcello Dell'Utri. Purtroppo però non ci sarà nessun risarcimento economico al dolore causato ai parenti e alla fatica di vivere senza la giusta considerazione”. Così il deputato Amedeo Laboccetta di Fi dopo la liquidazione di 670 mila euro a Bruno Contrada per ingiusta detenzione.