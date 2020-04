Editoria: Martella, 'altre minacce a Repubblica, crescendo inquietante'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Le minacce al direttore e a tutta Repubblica si rinnovano, in un crescendo inquietante. Affidato alla protezione fisica della scorta, è fondamentale che in parallelo cresca attorno a Carlo Verdelli una scorta democratica comune. Per tutelarne libertà personali e professionali". Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all'Editoria, Andrea Martella.