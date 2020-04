Coronavirus: ritirato emendamento Pd su scudo medici, diventa un odg**

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - L'emendamento sullo scudo ai medici è stato ritirato durante i lavori della commissione Bilancio sul Cura Italia. Lo annuncia il primo firmatario, il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. "Confermo in pieno la pressante esigenza di difendere medici, infermieri, e personale sanitario che opera nelle strutture in una situazione di totale emergenza a tutti i livelli, come si prefigge l'emendamento che ho presentato al Cura Italia", sottolinea il capogruppo dem.

"Molte delle cose che sono state scritte, a proposito del testo, sono frutto di totali invenzioni, la protezione prevista riguarda solo ed esclusivamente quelli che vengono definiti dalla legge gli esercenti le professioni sanitarie", aggiunge.

"Dopo essermi confrontato anche con le rappresentanze di medici ed infermieri, ho deciso di ritirare l'emendamento e di lasciare al governo e specificatamente al ministero della salute ed al ministero della giustizia, la possibilità di concordare in un tavolo di confronto una soluzione. Per questo l'emendamento sarà trasformato in un ordine del giorno condiviso dai gruppi parlamentari".