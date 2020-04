Coronavirus: Bellanova, 'con garanzia totale Stato messi in sicurezza autonomi' (2)

(Adnkronos) - "Altri risultati importanti che rivendichiamo”, prosegue la Ministra, “la sospensione del codice di impresa per un anno, ovvero meno burocrazia, e l’ampliamento della platea di imprese, non più solo quelle con un fatturato fino a due milioni, per le quali sono sospesi, fino al 30 giugno, i termini di pagamento delle imposte, dell’Iva, dei contributi previdenziali. Un guadagno importante per un obiettivo chiaro: dare sicurezze al sistema produttivo, imprese e lavoratori. La sospensione è infatti relativa a tutte le imprese che rispetto ai mesi di marzo e aprile dell’anno scorso hanno subito perdite di oltre un terzo se con ricavi fino a 50milioni o di almeno il 50per cento se con ricavi superiori. Ma riguarda anche quelle imprese che a prescindere dai ricavi o compensi e dalla percentuale di perdita, hanno avviato l’attività dopo il 31 marzo dello scorso anno".

"Mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo, imprese e lavoratori, per Italia Viva significa mettere in sicurezza il Paese e il futuro dei nostri figli”, conclude la Ministra Bellanova, “due priorità assolute. Equivale a saper guardare oltre, urgenza politica in questo momento dirimente. Scommettere sulle imprese e sul lavoro vuol dire scommettere sulla ripartenza del paese che, come Italia viva, siamo convinti debba avvenire, in sicurezza, al più presto”.