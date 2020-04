Coronavirus: Conte, 'confidiamo a Pasqua curva epidemica sotto controllo o discendente'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando a provvedimenti di più ampia prospettiva, confidiamo che Pasqua possa diventare il momento in cui la curva epidemica diventi sempre più sotto controllo, se non discendente, per proiettarci in una fase che ci consentirà una nuova primavera" e di "ripartire con forza, recuperando il terreno perduto e di risollevarci da quelle che lei ha definito macerie". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo il Cdm.