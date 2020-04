Coronavirus: Conte, 'da leader Ue ammirazione per forza e resilienza paese'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "In questo giorni ci stiamo confrontando con tanti leader europei e da tutti è arrivata solidarietà e sostegno al nostro Paese. E' un lungo elenco di leader di Paesi che ci sono vicini e ci ammirano per la nostra forza e resilienza. C'è uno scambio continuo di informazioni e tutti esprimono apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani dico: state dando un contributo fondamentale". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.