Coronavirus: Meloni, 'irricevibile offerta Merkel su Mes con basse condizionalità'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Il dibattito sui prestiti europei sta cominciando a diventare grottesco, ogni giorno sentiamo vari esponenti della UE che provano a indorare la pillola ma l'obiettivo di fondo rimane sempre lo stesso: sfruttare l'emergenza coronavirus per fare shopping di asset strategici e aziende italiane". lo scrive il presidente Fdi, Giorgia Meloni, su Fb.

"Non sono minimamente ricevibili le offerte di 'basse condizionalità' sul Mes annunciate dalla Merkel, il Governo non cada nella trappola e faccia valere ad ogni costo il principio che non siamo disponibili all'ipotesi che si utilizzi un fondo creato anche con i soldi nostri per indebitarci e dettarci condizioni! Se qualcuno per nome e per conto degli italiani dice sì al Mes, non faremo sconti e in Parlamento scateneremo l'inferno".