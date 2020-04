Coronavirus: M5S, 'bene Azzolina, attacchi opposizione infondati'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è in prima linea per garantire sicurezza e formazione a studenti e famiglie. Tutelare la salute dei cittadini viene al primo posto e sappiamo bene che l’attuale situazione impedisce, per il momento, la regolare prosecuzione dell’anno scolastico, ma lo sforzo fatto dalla comunità scolastica per la didattica a distanza è già di per sé un risultato importante". Lo sottolineano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati.

"Dal Ministero dell’Istruzione, con il decreto scuola appena approvato, arrivano misure importanti su esami, valutazione e assunzioni. Tutte misure frutto dell’ascolto delle diverse istanze e che vanno nell’ottica di una scuola in grado di proteggere e valorizzare tutti i suoi attori. In un contesto di pandemia mai vissuto prima, queste azioni confermano la capacità della maggioranza e del governo di interpretare efficacemente le istanze più sentite in questo momento”.

“Il decreto legge passa ora all'esame del Parlamento, dove tutti i gruppi parlamentari avranno tempo e modo di esprimersi nel merito delle singole misure. In questo momento non servono attacchi infondati e propaganda, ma piuttosto collaborazione e buon senso, per sostenere il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie nello sforzo comune di concludere nel migliore dei modi l’anno scolastico. La ministra Azzolina sta operando con dedizione totale ed efficacia, prevedendo i diversi scenari e soluzioni, con l’unico faro di garantire al tempo stesso la massima sicurezza e il diritto all’istruzione”, concludono i deputati del MoVimento 5 Stelle.