Polizia: Salvini e Molteni, 'aumenti a Polfer e stradale, per Lega doppia vittoria'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Busta paga più pesante anche per Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale durante l’emergenza Coronavirus. Avevamo auspicato questa decisione: siamo felici sia prevalso il buonsenso e la riconoscenza per chi protegge gli italiani. Per la Lega è una soddisfazione doppia, perché grazie al piano di assunzioni straordinario del nostro governo era stato evitato il taglio delle specialità di Polizia come Stradale, Ferroviaria e Postale”. Lo dicono i leghisti Matteo Salvini e Nicola Molteni, commentando la circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli sulle indennità.