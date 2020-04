Coronavirus: Librandi (Iv), 'riaprire tutte le attività per 3 ore al giorno'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Apriamo tutte le attività commerciali dal 4 maggio tre ore al giorno, dalle 16.30 alle 19.30”. Lo propone il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi. “Ci troviamo a fronteggiare una grande emergenza sanitaria ma è importante ragionare a mente lucida e in maniera lungimirante pensando a come tutelare concretamente il nostro tessuto produttivo per far ripartire l’economia che da questa emergenza ne uscirà a pezzi".

"Riaprire, in maniera graduale, rispettando le distanze, usando le mascherine e tutti i presidi medici necessari - prosegue Librandi - e, qualora funzionasse, il mese successivo si potrebbe pensare di aprire 4 ore al giorno".

"Per quanto riguarda le aziende che non fanno parte delle filiere da garantire, al momento chiuse, si potrebbe pensare di farle riaprire sempre dal 4 maggio, per 4 ore al giorno, sotto la vigilanza di carabinieri e guardia di finanza. È nostro dovere assicurare alle imprese e ai professionisti italiani di poter sopravvivere”, conclude Librandi.