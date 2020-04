Ferrovie: Catania nuovo hub servizio trasporto merci Polo Mercitalia

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Il terminal di Catania Bicocca è uno degli hub del nuovo servizio di trasporto merci del Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane). Il servizio, partito il 3 aprile, collega l’Interporto di Padova ai terminal di Bari e Catania e viceversa con tre coppie di treni a settimana, che entro l’estate aumenteranno a sei. Il collegamento, effettuato con treni lunghi fino a 400 metri, consente di trasportare fino a 1.300 tonnellate di merce per un equivalente di 15 tir tolti dalla strada. Nella prima fase, per l’emergenza Covid-19, è trasportata principalmente merce essenziale (food & beverage, medicali, carta, plastica), per poi puntare a intercettare tutte le altre merceologie attualmente ferme. Il nuovo servizio ‘multifiliera’ è stato studiato da Mercitalia Rail – la società di trasporto del Polo Mercitalia – per trasportare beni essenziali, come i generi dell’agroalimentare, di consumo e merce pesante, sia in modalità convenzionale (con cisterne, casse mobili e container) sia in modalità intermodale, due filiere di business che solitamente viaggiano separate. Questo sistema consentirà di generare ricadute positive sul territorio pugliese, in termini di valorizzazione delle produzioni locali a beneficio delle piccole e medie imprese che operano nella regione.