Coronavirus: al via Cdm, all'odg anche risorse a commissario Arcuri e assunzione docenti

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, con un'ora di ritardo rispetto alla convocazione per il protrarsi dei lavori del vertice di maggioranza. All'odg, oltre al dl recante "misure in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia" e al dl "sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", figurano anche una deliberazione a norma del dl Cura Italia "recante assegnazione di risorse al commissario straordinario" per l'emergenza Covid-19, nonché un decreto della Presidenza della Repubblica "recante autorizzazione al ministero dell'Istruzione ad assumere personale docente". Nell'odg non figura il rinvio delle elezioni regionali e amministrative, ma, salvo sorprese, dovrebbe essere approvato fuori sacco, dicono fonti di governo all'Adnkronos.