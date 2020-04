Coronavirus: prosegue vertice maggioranza, nodi ancora sul tavolo**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' ancora in corso il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione delle forze di maggioranza. La discussione va avanti, tanto che il Cdm, fissato per le 11.30, non è ancora iniziato. Restano infatti ancora sul tavolo i nodi sul dl liquidità, che il vertice di maggioranza doveva sciogliere prima del Consiglio dei ministri. Ma qualche problema, spiegano fonti di governo, c'è anche sul nuovo testo del dl sulla scuola.

Per quanto riguarda il dl liquidità, si discute ancora sul ruolo di Sace, il braccio dedicato all’export della Cassa depositi e prestiti che gestirà le garanzie sui prestiti per le grandi imprese, è ancora scontro, infatti, sul ruolo di “indirizzo e coordinamento” che via XX settembre vorrebbe avocare a se. Non solo. A quanto apprende l'Adnkronos, si discute anche del ruolo della Farnesina, considerando che Sace si occupa proprio di export. Su questo, i grillini stanno tenendo il punto, facendo scudo al ruolo del ministero degli Esteri. Infine, resta ancora da sbrogliare il nodo sulla garanzia ai prestiti alle grandi imprese, con Iv che punta i piedi per portare l'asticella al 100%. Nella bozza del dl, infatti, per le big le garanzie vanno tra il 70 e il 90%. Il vertice sta comunque per volgere al termine, i nodi verranno sciolti nel corso del Cdm.