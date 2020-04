Coronavirus: Pullara (Autonomisti), 'a Pasqua controlli massici nei centri ad Agrigento

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "In occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta è necessario che la polizia municipale dei singoli centri supporti le forze dell'ordine per un controllo massiccio del territorio così come disposto dal prefetto di Agrigento". Lo dichiara il deputato regionale Carmelo Pullara capo gruppo dei popolari e autonomisti all'Ars. "Apprendo dalla stampa che sua eccellenza il Prefetto di Agrigento Dario Caputo sta predisponendo un piano straordinario con dei controlli massicci su tutto il territorio in occasione delle festività pasquali per evitare che la gente vada in campagna o nelle seconde case o che si sposti in spiaggia e quindi evitare violazioni alle restrizioni. Il rischio contagio-aggiunge Pullara- è ancora drammaticamente altissimo e quello delle festività pasquali sarà un passaggio cruciale per evitare nel periodo di massima allerta sanitaria, riunioni, seppur familiari, che possono determinare il propagarsi del virus".