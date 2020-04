Coronavirus: Di Maio, se salvo vite è secondario, mascherine siano gratis

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "L'Italia oggi ha bisogno di 100 milioni di mascherine ogni mese, più centinaia e centinaia di ventilatori. Quando andremo nella fase 2, avremo ancor più bisogno di mascherine. Le nostre fabbriche in Italia non riescono a soddisfare a questa esigenza. Ad oggi, grazie al lavoro di ambasciatori, consoli e dell'Aeronautica sono arrivate 50 milioni di mascherine, il 50% in dono. Di queste, 22 milioni arrivano dalla Cina e abbiamo firmato con un'azienda cinese un contratto per 180 milioni di mascherine. Se devo salvare della vite, non mi interessa se sono gratis o se le debba pagare. D'altronde, anche pagando, non è detto che le ottieni". Lo dice, a chiare lettere, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo alle polemiche in diretta da Non è l'Arena, su La7.

"Tutti, di fronte all'emergenza che stiamo vivendo - rincara la dose Di Maio - si stanno tagliando gli stipendi, più che attaccare me per l'acquisto di mascherine, si potrebbe dibattere di tagliare gli stipendi ai parlamentari. Noi lo facciamo senza aver bisogno di una legge, semplicemente facciamo un bonifico".