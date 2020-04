Coronavirus: governo va verso copertura prestiti imprese fino a 100%

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Ore decisive nel governo per decidere come garantire i prestiti alle imprese in vista del varo del dl liquidità. Oltre a decidere se sarà Cassa depositi e prestiti a prendere in carico le garanzie sui prestiti alle aziende o Sace, controllata di Cdp nata con la mission di assicurare il credito, in queste ore sul tavolo c'è anche la decisione sul tetto della garanzia sui prestiti in carico a Cdp o Sace, ovvero se debba essere all'80 o al 100%. A quanto apprende l'Adnkronos, il governo avrebbe deciso di puntare sul 100%, nonostante i rischi del caso. "E' il momento di dare un segnale chiaro al Paese e di puntare sulla ripartenza", spiegano fonti di governo all'Adnkronos motivando la decisione. Il Cdm con il dl liquidità dovrebbe tenersi domani.