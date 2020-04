Coornavirus: Pd, 'Musumeci vuole controllo su esercito e polizia? Siamo su Scherzi a parte'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Leggendo certe notizie, anche in questo difficile momento, sembra di essere su ‘Scherzi a parte’: in Sicilia la polizia di Stato, l’esercito e tutte le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro eccellente, dando prova di straordinaria professionalità come sta anche dimostrando la sanità militare a Troina. Per questo non ha alcun senso che Musumeci chieda nuovi poteri per coordinare le forze dipPolizia". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo commenta la richiesta del presidente della Regione Nello Musumeci di applicare una norma dello Statuto regionale per controllare le forze di polizia e l’esercito in Sicilia. "Il presidente della Regione si preoccupi piuttosto di utilizzare i suoi poteri ordinari per provvedere a dotare il personale sanitario dei dispositivi di protezione individuale, i laboratori dei tamponi e dei reagenti, e gli ospedali Covid dei ventilatori necessari per il funzionamento della terapia sub-intensiva - aggiunge - Se il presidente Musumeci non si rende conto di cosa serve realmente al servizio sanitario regionale per combattere il coronavirus, allora vuol dire che il problema è serio".