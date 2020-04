Coronavirus: Messina, aperture straordinarie isole ecologiche

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - Messinaservizi Bene Comune, dopo la massiccia adesione all’iniziativa di centinaia di cittadini, organizzerà anche per prossima settimana le aperture straordinarie delle isole ecologiche di Tremonti, Pistunina e Gravitelli per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli che risiedono nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta. "Messinaservizi ha preso questa decisione perché ha compreso i disagi dei cittadini, che per settimane vista l'emergenza Covid 19, non hanno potuto conferire nelle isole ecologiche. Da lunedì 6 a Martedì 7 Aprile sarà possibile contattare nuovamente Messinaservizi Bene Comune al numero 3336154097 dalle 7 alle 15, e al numero 3336154086 dalle 15 alle 23; in seguito i cittadini verranno ricontattati e gli verrà comunicato quando potranno recarsi alle isole ecologiche, da venerdì 10 a sabato 11 Aprile, per conferire imballaggi in carta e cartone, vetro e plastica metalli (alluminio e acciaio)", spiega l'azienda.

L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri. “Comunichiamo inoltre – spiega il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo- che dall'analisi quotidiana dei materiali raccolti nelle aree dove è stata già attivata la raccolta porta a porta per le utenze sia domestiche che non domestiche, si è verificato un peggioramento da parte dei cittadini nel differenziare i diversi materiali. In particolare, gli utenti conferiscono indiscriminatamente rifiuti indifferenziati senza considerare cosa è previsto come da calendario (carta e plastica sono spesso mischiati a rifiuti indifferenziati) e si registra anche un aumento della frazione indifferenziata nel giorno dedicato. Ciò, oltre ad essere non consentito, produce enormi criticità nel servizio. Pertanto, abbiamo chiesto con urgenza di inasprire i controlli della polizia municipale e di aumentare le sanzioni per gli utenti. Le multe sono di 450 euro per la violazione dell’ Ordinanza Sindacale n°122 del 2019 sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e per chi conferisce fuori orario o nei giorni vietati i propri rifiuti. Ricordiamo che domani, sabato, giorno prefestivo, non è consentito gettare rifiuti sia a chi fa la differenziata, sia a chi conferisce nei cassonetti".